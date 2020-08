Chiara Ferragni e gli auguri a Dua Lipa che compie 25 anni: «Spero di vederti presto»

Dua Lipa compie 25 anni, gli auguri di Chiara Ferragni: «Spero di vederti presto». Cantautrice britannica di origini albanesi-kosovare, Dua Lipa è una delle star musicali più amate del momento, le sue hit hanno scalato le classifiche di tutto il mondo.

Vincitrice di due Premi Grammy nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance per il singolo Electricity, tre BRIT Awards e due MTV Europe Music Awards, Dua Lipa compie oggi 25 anni. Il suo esordio è avvenuto nel 2017 e in pochissimi anni è diventata una star di fama mondiale. Tantissimi gli auguri di compleanno sui suoi social, e c'è una dedica speciale tutta Made in Italy. Chiara Ferragni ha pubblicato un post su Instagram in cui fa gli auguri alla sua amica: «Buon compleanno a quest'angelo di ragazza. Spero di rivederti presto». Tra i commenti sotto il post, particolarmente divertente il commento di una follower della Ferragni : «Un'icona pop mondiale con la sua hit estiva e ... Dua Lipa». La Ferragni, infatti può vantare tra i suoi successi anche un disco di platino grazie al singolo “Non mi Basta Più” cantato con Baby K. Il videoclip del singolo ha già superato 27 milioni di views.

