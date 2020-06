Clizia Incorvaia accompagna Paolo Ciavarro in giro per la Sicilia, cade e mostra le ferite: «Voleva farmi fuori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

accompagna Paolo Ciavarro in giro per la, cade e mostra le ferite: «Voleva farmi fuori». I due protagonisti del Grande Fratello Vip si stanno godendo questi primi giorni insieme dopo essersi ricongiunti. La loro storia d'amore procede a gonfie vele e il figlio dine approfitta per guardare le bellezze della Sicilia con una guida d'eccezione. In visita alladi Agrigento l'influencer ha avuto un piccolo incidente.Niente di grave, ma le ferite e le escoriazioni sulla gamba e il gomito hanno spinto i followers a commentare. Clizia, infatti, in un video mostra i graffi e il sangue e accusa in maniera scherzosa il suo compagno. «Ecco che è successo per fare il figo e la foto artistica proposta da Ciavarro», dice tra le risate. «No è lei che non è capace», replica il fidanzato. Sembra che l'idea di salire sulle sue spalle non sia stata delle migliori.La coppia voleva farsi fotografare in maniera originale. In un post susi vede Clizia che siede sulle spalle di Ciavarro. La didascalia che accompagna gli scatti sul profilo della Incorvaia: «Prima che tentasse di farmi fuori». «Sono un disastro», commenta lui.