Brad Pitt frequenta la top model Emily Ratajkowski: Angelina Jolie è solo un ricordo

Per il momento, si parla solo di un flirt. Eppure, ci sarebbero stati diversi avvistamenti. Brad Pitt sta cercando di dimenticare Angelina Jolie (e soprattutto le lunghe ed estenuanti battaglie legali) con Emily Ratajkowski.

Brad Pitt con Emily Ratajkowski

Su diversi portali di gossip statunitensi e non solo, la voce si è diffusa con una certa insistenza: Brad Pitt starebbe frequentando Emily Ratajkowski. L'attore, 58 anni, e la top model (ma non solo), 31, sarebbero stati visti mano nella mano all'uscita di un ristorante di New York. Secondo i bene informati, la frequentazione sarebbe solo agli inizi e non si sa ancora se i due si possano presentare, in futuro, come una coppia ufficiale. Da parte di entrambi, infatti, c'è il massimo riserbo, anche per via della delicatezza delle loro vicende private.

Emily Ratajkowski, la separazione dal marito

Emily Ratajkowski, top model di origini polacche, è diventata famosa in tutto il mondo calcando le passerelle più esclusive e interpretando alcuni videoclip musicali, come ad esempio Blurred Lines di Robin Thicke e Pharrell Williams. Successivamente, la 31enne ha esordito anche nel mondo del cinema, tra lungometraggi e serie tv, ed ha anche scritto un libro, My Body. «Volevo spiegare le esperienze e le circostanze che hanno avuto un impatto sulle mie opinioni, anche politiche. Con le mie più care amiche ho avuto le conversazioni più importanti e profonde, ho voluto rendere la vulnerabilità che ho provato in quei momenti» - aveva spiegato Emily Ratajkowski - «La mia speranza è che, prima di farvi un'opinione, possiate leggere la mia storia, con le mie parole, e capire ciò che intendo».

Recentemente, Emily Ratajkowski si è separata dal marito, l'attore e produttore Sebastian Bear-McClard. La coppia era spostata dal 2018 e aveva avuto anche un figlio, ma sembra che la modella abbia deciso di separarsi dopo aver scoperto alcuni tradimenti da parte del marito.

Brad Pitt, la guerra legale con Angelina Jolie

A Brad Pitt non va di certo meglio. La rottura con Angelina Jolie risale ormai al 2016 e, da allora, è in corso una guerra legale, senza esclusioni di colpi, soprattutto per via dell'affidamento dei sei figli della coppia. I due attori sono separati ma non ancora divorziati, proprio perché non hanno mai trovato un accordo per il bene dei figli. Angelina Jolie, infatti, non sarebbe per nulla disposta a concedere a Brad Pitt la custodia congiunta dei ragazzi.