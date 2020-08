Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, bufera per la foto sulla scala dei Turchi: «Non abbiamo commesso reato». La Capitaneria apre fascicolo

Aurora Ramazzotti e Michelle Hiunziker, bufera per la foto sulla scala dei Turchi: «Non abbiamo commesso reato». La Capitaneria apre fascicolo Vacanze in Sicilia per Aurora e la mamma Michelle Hunziker, entrambe stanno condividendo con i propri follower i momenti di relax, ma la polemica è sempre dietro l'angolo.

Questa volta la pietra dello scandalo è la foto che Aurora Ramazzotti ha postato su Instagram insieme alla mamma Michelle Hunziker sulla scala dei Turchi in provincia di Agrigento. Oltre ai numerosi commenti positivi, sono tanti i follower della giovane influencer partiti all'attacco poichè la procura di Agrigento, lo scorso febbraio, ha chiuso il sito perchè ritenuto pericoloso.

Secondo la didascalia scritta sia da Aurora che da Michelle non ci sarebbe stata nessuna infrazione «L'unico posto in cui si vede la mia abbronzatura (Scala dei turchi, fuori dalla zona recintata e vietata)». Tutto inutile, quindi la Ramazzotti insieme alla mamma ha pubblicato una storia su Instagram per tranquillizzare gli animi.

«Già impazza la polemica - spiega Aurora Ramazzotti - non abbiamo infranto nessuna legge eravamo fuori dalla zona recintata, tranquilli non abbiamo commesso nessun reato penale». Ma la Capitaneria vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo per effettuare degli accertamenti perché, in realtà, tutti gli accessi alla Scala dei turchi sono vietati, come prevede l'ordinanza firmata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Anche il presidente dell'associazione ' Mareamicò Claudio Lombardo pensa che la Hunziker abbia commesso un illecito. «È chiaro che tutta l'area è sotto sequestro - ha dichiarato all'Adnkronos - Mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così ». Adesso spetta alla Capitaneria verificare.

