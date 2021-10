Ambra, e la consegna del Tapiro: sui social si schierano tutti con lei: da Selvaggia Lucarelli a Francesca Barra

Pioggia di solidarietà per Ambra Angiolini che ieri ha ricevuto il Tapiro d’Oro dalle mani di Valerio Staffelli per la fine della sua relazione con l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri. La prima a lanciare un ‘j'accuse' alla trasmissione Striscia la Notizia è stata Jolanda, figlia dell'attrice, che ha scritto un lungo post su Instagram. A catena è arrivata l’indignazione del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica. «L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena» scrive su Twitter Luca Telese. Gli fa eco la deputata Pd Alessia Morani «Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia con Allegri. Non c’è più rispetto per niente e nessuno. Che tristezza».

Tra le prime a scagliarsi contro il programma Mediaset sono state Francesca Barra e Laura Chiatti. «Questo è il Paese che non va dal Mister Allegri, dal “maschio” a dare il tapiro di Striscia. Ma dalla donna, la parte chiaramente più in difficoltà. Paese - scrive Barra chiedendo che la trasmissione si scusi con Ambra e la figlia - che consegna il tapiro non per uno sfondone, un errore, ma per una questione sentimentale privata, delicata, forse ancora da elaborare e che sicuramente fa soffrire Ambra. Così ci pensa Jolanda, sua figlia, a rispondere lucidamente e a far capire che no, non è affatto un gioco».

«Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto" per l’attrice Laura Chiatti. “Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia la notizia - ha scritto Chiatti su Instagram Laura Chiatti - che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista, di una talentuosa attrice come Ambra che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre».

Sempre via social interviene anche Selvaggia Lucarelli che si rivolge direttamente a Staffelli. «Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato. C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, - scrive Lucarelli - ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti. Un tradimento, la fine di un amore sono già dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori».

Lucarelli poi si rivolge alla co-conduttrice del programma satirico. «Una cosa la voglio dire anche a Vanessa Incontrada: quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu».