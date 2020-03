Ambra «cosa hai fatto ai denti?». La stranezza notata dai fan su Instagram

Ultimo aggiornamento: 23:41

Prosegue la gara di solidarietà tra i vip e gli esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo. Dopo la coppia Fedez / Ferragni, anche un’altro volto del cinema e della tv ha avviato un’importante raccolta fondi destinata nello specifico alla città di Brescia: Ambra Angiolini. L’attrice ha lanciato l’iniziativa con una diretta instagram che ha visto protagonista in video con lei la figlia Nanda e, in collegamento telefonico, tanti ospiti, primo fra tutti l’ex Francesco Renga.Anche in questo caso, come sempre, qualcuno sui social ha avuto qualcosa da ridire… "Ambra cosa hai fatto ai denti?" e ancora: "Peccato per il sorriso che non è più il tuo". Critiche e commenti fuori luogo, giustamente passati inosservati ai più.Credits: Kikapress