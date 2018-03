Al Bano: "Basta nozze, mi sono già sposato una volta. Ecco chi è la donna della mia vita"

LEGGI ANCHE ----> L'incontro segreto tra Al Bano e Loredana Lecciso

Il matrimonio tra"non s'ha da fare": è lo stesso cantante a mettere un punto sulla questione più volte sollevata dai media. La relazione è in bilico da quando la donna ha lasciato la Puglia per rifugiarsi a Pavia. In un'intervista rilasciata al settimanale "Chi" l'artista ha sottolineato che con Romina Power è un capitolo chiuso, ma ha anche escluso nuove nozze: "La verità su Loredana? Tutti sanno che mi ha dato la gioia di due figli che, grazie a Dio, sono straordinari. Come faccio a non esserle grato? Lo ripeto: grazie, Loredana. Ma non ti sposo, basta, basta con le carte, so a cosa servono, posso farne a meno. Un grande amore sfocia nel matrimonio, ma quando, come me, lo hai già provato ed è finita com’è finita…"."Odio il gossip - continua - non ne posso più. Ero in Cina e Australia, nelle scorse settimane, quando di colpo vedo esperti della mia vita privata ovunque, gente che non sa niente di me e parla quasi a mio nome". Nonostante non stiano più insieme, devono lavorare in giro per il mondo: "Ovunque andiamo nel mondo la gente impazzisce per noi. Proseguiremo ilin Germania a marzo, mi spiace solo che la tirino spesso in ballo sul privato, mettendole a volte in bocca parole inventate. Intendiamoci, quello con Romina è stato un grande amore, però la parte finale non è stata piacevole né per me né, immagino, per lei. L’abbiamo sopportata perché anche nelle migliori favole c’è sempre il risvolto negativo. Io non sono uno che fugge le negatività: le accetto, fanno parte della vita. Tutte le favole alla fine sono favole a metà".Poi una dichiarazione d'amore: "Volete sapere chi è la vera donna della mia vita? Mia madre. Ha 95 anni ben portati, ho preparato un docufilm su di lei che andrà in onda quando finirà The Voice, mi ha emozionato molto. È una persona migliore di me, di una razza in via d’estinzione. Non ci sono più donne capaci di fare quello che ha fatto lei: sopportare la povertà, sottostare alle leggi di un Sud allora retrogrado per poi decidere di scappare a 17 anni e vivere il suo grande e unico amore fino in fondo".