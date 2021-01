Naike Rivelli, foto nuda su Instagram: l'ultima provocazione

Naike Rivelli foto completamente nuda su Instagram. La figlia di Ornella Muti ha pubblicato un ultimo scatto che lei ha definito "vintage" in cui è in piedi e senza veli. Le forme in mostra dividono ancora una volta i followers tra chi si complimenta per la sua bellezza e chi la critica. Lei continua a pubblicare foto hot imperterrita taggando la famosa madre che tanto ha fatto sognare negli anni Ottanta.

Naike è diventata famosa per i suoi account social bollenti. L'ultima foto mostra solo delle stelline collocate nelle posizioni più opportune. Poco tempo fa aveva parlato della nudità criticando la scelta della trasmissione di Pomeriggio 5 di mandare in onda le immagini in diretta del Grande Fratello con la contessa De Blanck senza veli: «Ora, proprio da chi fa della nudità una forma di espressione e manifestazione del libero pensiero, come me, non stupisca questa indignazione poiché ci sono contesti e momenti ben diversi in cui offrire un'immagine di nudo. Non può assolutamente passarsi per un "incidente" quanto successo. Mediaset e la sig.ra D'Urso, nel mandare in diretta le immagini del GF nel corso del loro contenitore (per famiglie) pomeridiano, hanno assunto coscientemente il rischio (o forse la consapevolezza) che immagini o discorsi inappropriati potessero venir fuori».

