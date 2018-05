Nadia Toffa, l'abbraccio dei vip. Barbara D'Urso ed Alessia Marcuzzi: «Torna presto»

di Alessia Strinati

ha annunciato ufficialmente che domenica prossima sarà in studio a condurre Le Iene. I recenti post su Instagram avevano anche preoccupato i suoi follower, visto che aveva dovuto rinunciare a due settimane di conduzione e a una sua partecipazione ad Amici. «I medici mi hanno detto di stare calma», ha spiegato durante una telefonata in diretta al programma di Italia 1, «ma io sto benissimo e torno presto».Da quando Nadia ha avuto il malore moltissimi hanno espresso il loro supporto e la solidarietà. Dopo aver parlato della sua malattia tanti amici del mondo dello spettacolo le sono stati vicino, come dimostra anche il suo ultimo post sui social. È di domenica scorsa l'annuncio della sua non partecipazione alla diretta e sotto sono stati scritti centinaia di commenti.«Daje Nadia», scrive Alessia Marcuzzi, stesso messaggio di supporto arriva da Ana Laura Ribas e da Elisa. Giulia Salemi commenta: «Sei una grande e soprattutto una guerriera sempre con il sorriso! Un esempio per tutti». Alba Parietti aggiunge: «Fantastica Nadia» e tra i commenti vip appare anche quello di Barbara D'Urso che posta cuori e un lungo hashtag: «#allafacciadelleFakeNews». Tanti amici, colleghi, fan continuano a supportare la "iena" nella sua lotta al cancro e lei non smette di ringraziare e trarre energia dall'affetto che la circonda.