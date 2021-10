Myrtha Merlino: «Marco Tardelli 48 ore dopo il nostro primo bacio si è trasferito a Roma»

Tra gli ospiti di Domenica In, c'è anche la giornalista Myrtha Merlino, conduttrice de L'aria che tira, che racconta del suo libro, Donne che sfidano la tempesta, scritto durante il Covid. «Ho aperto una mail e ne sono arrivate 140 mila, più donne che uomini, la gente aveva voglia di parlare. C'è una mail di Angela, che aveva una mamma adorata che stava molto male, e la mette in una Rsa, poi arriva la pandemia e non può più andare dalla mamma, che inizia a non mangiare più, a dimagrire, si ammala di Covid e viene ricoverata in ospedale, e come tante persone anziane, muore, e non può farle neanche il funerale. Per me che ho accompagnato mia mamma nell'ultimo anno di vita, sappiamo quanto dolore, che poi ci aiuta a vivere», racconta la giornalista a Domenica In.

Myrta Merlino e l'amore con Marco Tardelli: «Si è trasferito da me in 48 ore, impazzisco se non stiamo insieme»

Il racconto del Covid

«Io andavo a lavorare tutti i giorni, avevamo paura, avrò fatto almeno 200 tamponi, il vaccino l'ho voluto tanto ed ho cercato di farlo capire. Tante persone vicine a me sono morte, per questo il libro per me era davvero necessario - racconta la Merlino, che ricorda il rapporto complesso con sua madre - mia mamma era faticosa quando avevo 16 anni volevo una mamma normale, a casa, che facesse le torte, invece viaggiava, amava era indipendente. Poi nell'età adulta ci siamo ritrovate e nel suo ultimo anno di vita ha voluto solo me accanto a lei e mi manca molto», dice la giornalista commossa.

Parlando di amori, Merlino, racconta del suo compagno attuale, l'ex-campione del mondo di calcio, Marco Tardelli, che in collegamento video rivela: «Il nostro amore è nato in cucina, anche se non le piace cucinare, ma è bravissima nel suo lavoro. La nostra amicizia di prima si è trasformata in amore, mi faceva ridere, era simpatica e questo mi ha spinto a rischiare. Lei è amica della mia ex-compagna, Stella» racconta l'ex-calciatore. «Marco Tardelli dopo 48 ore dal primo bacio si è trasferito a Roma», chiude la giornalista