Myrta Merlino, Tapiro d'oro dopo le accuse dei collaboratori: «Cose che capitano in famiglia, non dovrebbero uscire»

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Myrta Merlino, accusata in un comunicato sindacale di “comportamenti incivili e maleducati” e in generale di atteggiamenti sprezzanti nei confronti della sua squadra di lavoro.

Valerio Staffelli ha raggiunto Myrta Merlino per consegnarle il Tapiro. «Davvero lei è un tiranno?», le chiede l’inviato del tg satirico. «Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori, ma sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori», si giustifica la conduttrice di La7. E riguardo alle voci sui presunti massaggi ai piedi effettuati dai suoi collaboratori, la conduttrice dice: «Non prendete le fonti per buone. Ti sembra una cosa possibile?».

