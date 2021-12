Mourinho rifiuta (di nuovo) il Tapiro d'oro dopo lo 0-3 contro l'Inter: lo Special One dribbla Staffelli

Ne avrebbe fatto volentieri a meno. E infatti, come da copione, anche stavolta Mourinho ha evitato di ritirare il Tapiro d'Oro, consegnatogli per la seconda volta in poche settimane (la prima, il 10 novembre scorso), dall'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

Tapiro a Mourinho, ma lui dribbla Staffelli

APPROFONDIMENTI PODCAST Milan, Inter, Napoli e Atalanta: confusione scudetto. E confusione... LA CONFERENZA Totti: «Roma, la rosa è senza campioni. Ora non torno in... L'ANALISI Mourinho ricompatta i tifosi e aspetta il mercato: così la... IL FOCUS Roma, dai Friedkin a Mourinho, quanti errori: zona Champions... GENNAIO Calciomercato Roma, da Dalot a Grillitsch: ma il mercato sarà... CALCIO Roma, si perde, e allora? Torneremo a vincere. Una squadretta passa,... CALCIOMERCATO Mourinho in crisi: Roma mai così male in 13 anni....

«Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?», è stato chiesto allenatore, che anche questa volta ha preferito salire in automobile senza ritirare il premio. Anche ai tempi della sua esperienza in nerazzurro (il 23 gennaio del 2009), José - che abitava in una villa sul Lago di Como - aveva dribblato Staffelli.

Il Tapiro record: è il n.1.400 di Striscia

Quello consegnato questa sera allo Special One, è il Tapiro d’oro numero 1.400 di Striscia la notizia. Il primissimo fu consegnato il 27 novembre 1996 dal Gabibbo al pm Alberto Cardino perché gli era stata tolta l’inchiesta Necci-Pacini Battaglia, spostata dalla Procura di La Spezia a quella di Perugia. Nel marzo 1997 il Gabibbo passò il tapiro/testimone a Valerio Staffelli, che ancora oggi li consegna.