Moby e il flirt con Natalie Portman. Lei: «Mi importunò a 18 anni». E lui si scusa su Instagram

di Veronica Cursi

Non si capisce se voleva essere nostalgico o semplicemente furbo: fatto sta che l'idea didel raccontare nella sua autobiografia appena uscita "" di aver avuto una breve relazione con l'attricequando era giovane è stata semplicemente un boomerang. Tanto che il cantante ha dovuto scusarsi pubblicamente con un post su Instagram. Il musicista scusandosi «per aver creato un fastidio a lei e alla sua famiglia», ha raccolto l’osservazione fatta da Portman, in cui faceva riferimento alla significativa differenza d’età tra i due: lei aveva 18 anni, lui 32. «Avrei assolutamente dovuto comportarmi con più responsabilità e rispetto quando io e Natalie ci siamo incontrati quasi vent’anni fa».Proprio la Portman, che oggi ha 37 anni, aveva smentito quella relazione. «Ero un adolescente, avevo appena compiuto 18 anni e non 20. Il mio ricordo è di un uomo molto vecchio e inquietante che mi importunava quando mi ero appena diplomata. Sembra una menzogna voluta e il fatto che stia usando questa storia per vendere il suo libro mi disturba visto che ci sono un sacco di errori e invenzioni. Avrei preferito che lui o il suo editore mi avessero almeno contattata per verificare i fatti».Portman, che in quel periodo amava la musica di Moby, presenziò a uno dei suoi spettacoli poco dopo la scuola superiore. Quando si sono incontrati dopo lo spettacolo, ricorda la Portman, «ha detto: "Facciamo amicizia?" Era in tournée e io stavo girando un film quindi siamo usciti solo una manciata di volte ma poi mi sono resa conto che era un uomo molto più vecchio e che era interessato a me in un modo che sentivo inappropriato».All'inizio Moby si era infastidito dalla risposta dell'attrice e aveva persino pubblicato una foto della coppia (poi rimossa) che mostra il cantante a torso nudo con il braccio intorno a una Portman sorridente. «Rispetto Natalie, la sua intelligenza e il suo attivismo - scriveva il musicista - ma onestamente non so perché abbia voluto rappresentare in modo errato la realtà riguardo alla nostra frequentazione. La storia raccontata nel mio libro è accurata, con un sacco di foto a testimonianza». Poi un Ps: «Rispetto completamente il possibile rimpianto di Natalie per avermi frequentato (a voler essere onesti, probabilmente anch'io avrei rimpianto di essere uscito con me) ma ciò non altera i fatti reali della nostra breve relazione».Ora però la marcia indietro: «Siccome è passato un po’ di tempo - scrive su Instagram - ho capito che molte delle critiche che mi sono state rivolte a proposito dell’inclusione di Natalie in ‘Then It Fell Apart’ sono molto valide... Riconosco anche pienamente che è stato davvero sconsiderato da parte mia non rispettare del tutto la sua reazione». Non proprio un galantuomo.