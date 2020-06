Miriam Leone, le sue sopracciglia diventano tendenza twitter: «Sembra Marrabbio di Kiss me Licia». Ma il web la difende

E' bastato un tweet per scatenare l'inferno: Miriam Leone, una delle attrici italiane più amate, è stata bersagliata sui social per le sue sopracciglia ma il popolo del web si è schierato a favore dell'attrice. Le folte sopracciglia della Leone sono addirittura diventate una tendenza twitter. «Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d'autore a Marrabbio di "Kiss me Licia"», scrive una utente. E scoppia la bufera. «Per me Miriam Leone può mettere un sacchetto in testa e resta la donna italiana più bella - la difendono sul web - poi la bellezza in generale non si giudica, ma per criticare la sua o sei cieco o non hai gusto».

Miriam Leone, infondate le voci di matrimonio con il nuovo fidanzato Paolo Cerullo

E ancora:

Vabbè se critichiamo Miriam Leone per l'estetica, chiudiamo tutto. Domani critichiamo Maradona per come giocava a calcio e Eminem per come rappa allora

. E dire che lei stessa aveva confessato in un'intervista:

I miei detrattori si concentrano sulle sopracciglia. Scrivono che le mie sono come quelle di Elio, di Elio e le storie tese

.

Ma gli utenti sono tutti d'accordo: «Criticare una donna per l’aspetto fisico è già di per se una cafonata, ma criticare una donna come Miriam Leone per le sopracciglia è pura blasfemia. Ma ci vedete? questa donna è perfetta!»

