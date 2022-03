Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi innamorati sul red carpet: la love story fa sognare Hollywood

Giovanissimi e belli, la stella del cinema e il figlio della rockstar mano nella mano sul red carpet fanno sognare i fan di Hollywood. Millie Bobby Brown la "bambina" star di Stranger Things è diventata grande e ai Bafta 2022 di Londra la scorsa domenica 13 marzo ha sfilato per mano con Jake Bongiovi, il figlio della rockstar Jon Bon Jovi.

Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things compie 18 anni e festeggia con il fidanzato (figlio di Bon Jovi) e un nuovo look

All'evento la giovane attrice, diventata celebre con il ruolo di Undici nella serie Netflix Stranger Things, ha conquistato l'occhio dei fotografi con un look anni Venti, frangia corta, abito in pizzo e guanti. Ma ad attirare la curiosità dei fan è stata soprattutto la scelta di sfilare con il fidanzato, rendendo ormai "ufficiale" la love story con Jake.

Millie e Jake, la love story

19 anni lui, 18 appena compiuti lei, la storia tra l'attrice e Jake Bongiovi è ormai nota da novembre 2021, quando Millie ha condiviso una foto che insieme, abbracciati sul London Eye. Sotto decine di commenti dai followers che già stravedevano per la nuova coppia.

A febbraio è stato lui a condividere una foto di auguri in occasione del compleanno di lei: «Buon compleanno Barbie, Ily» aveva scritto accompagnando uno scatto che li ritraeva "travestiti" da Ken e Barbie con "ily" che sta per "I love you". Immancabile il commento di lei: «Amore senza fine».

Chi è Jake Bongiovi, il fidanzato di Millie Bobby Brown

Jake Bongiovi, all'anagrafe Jacob Hurley Bongiovi, è nato il 7 maggio del 2002 ed è il terzo dei quattro figli di Jon Bon Jovi e della moglie Dorothea Hurley. Ha studiato alla J.B Pennington High School, in Alabama e si è iscritto alla Syracuse University di New York per continuare i suoi studi, anche se il suo sogno è quello di diventare attore, proprio come la sua fidanzata. E chissà che non si incontrino presto nel grande schermo.