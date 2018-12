Michelle Hunziker, vacanze in montagna con la famiglia: «Non arrendetevi mai»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sta trascorrendo le vacanze in montagna insieme a tutta la famiglia. Con la conduttrice ci sono il maritola primogenitae le figlie piccole Sole e Celeste. Sono stati "paparazzati" mentre passeggiano per le strade di, nota località turistica del Trentino Alto Adige. Solo tre giorni fa, l'arrivo in elicottero.La conduttrice, inoltre, continua a pubblicare alcuni scatti della sua vacanza sui social. Suha fatto gli auguri ai followers esprimendo l'auspicio che nell'anno nuovo le donne non muoiano per mano dei propri uomini. La showgirl, infatti, è sempre molto impegnata nella lotta contro la violenza di genere.«Il nuovo Anno - scrive - è alle porte. Voglio essere ottimista, voglio essere positiva. Solo con la Speranza nel cuore e la Positività possiamo cambiare le cose... Ogni giorno muoiono ancora Donne per mano di uomini che le vedono come degli oggetti da usare a piacere e se non agiscono come vogliono loro, vengono semplicemente “eliminate” da questa terra...il cambio climatico sta mettendo in pericolo molti paesi del mondo, compreso il nostro....dobbiamo pretendere che vengano sistemate e messe in sicurezza le nostre città, i nostri ponti, le nostre strade...per noi e i nostri figli. Come? Aggreghiamoci, uniamoci, creiamo delle occasioni per far sentire la nostra voce e sopratutto crediamoci!!! Voi siete importanti. Io mi farò sentire dove e come posso a partire da “codicerosso” il DDL proposto da “DoppiaDifesa” per dare l’assoluta precedenza alle vittime di violenza. Entro 48 ore dalla denuncia, dovranno intervenire per evitare le tragedie che vediamo quotidianamente. Questa legge è già stata approvata dal consiglio dei ministri, poi nel 2019 dovrà essere votata dalla camera e dal parlamento. Per il 2019 vi auguro di realizzare i vostri sogni e di non arrendervi mai...anche quando sembra tutto perduto, c’è sempre un motivo per rialzarsi e trovare la Forza di andare avanti. Vi voglio bene».