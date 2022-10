Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Le foto della notte a casa della conduttrice

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme. A lanciare l'indiscrezione è Alfonso Signoriniche nel suo settimanale Chi spiega che la conduttrice e il padre delle sue figlie più piccole si sarebbero riavvicinati dopo un lungo periodo di rottura. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un ritorno di fiamma, dopo mesi di lontananza in cui sia Michelle che Tomaso hanno avuto altre relazioni.

La notte insieme

Tomaso Trussardi è infatti stato pizzicato sotto all’appartamento milanese di Michelle. Nel pezzo in edicola oggi si chiarisce che il loro non sarebbe solo un incontro formale o casuale, ma i due avrebbero passato insieme la notte e non sarebbe stata nemmeno la prima volta. Nelle foto che coredano il pezzo si vede anche la tata delle bimbe della coppia tornare verso l’auto di Trussardi per riconsegnarli il portafoglio che aveva dimenticato a casa di Michelle.

Già da tempo si parlava di un riavvicinamento e di fatto c'è stato, anche se dalla coppia, per ora non arriva nessuna conferma (ma nemmeno nessuna smentita). La coppia potrebbe tornare a splendere con un elemento un più in famiglia, visto che tra qualche mese Aurora renderà nonna Michelle.