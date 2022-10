Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? «Sì, ma lui impone dei limiti alla conduttrice»: ecco cosa le sarebbe “vietato”

Dopo il comunicato congiunto di separazione e un'estate bollente che ha riempito le pagine dei settimanali di gossip, Michelle Hunziker sembra pronta a tutto per riconquistare Tomaso Trussardi, anzi in realtà sembra già esserci riuscita. Le foto del compleanno della piccola Sole, postate da entrambi sui social, hanno fatto il giro del web e si vocifera su una possibile riconciliazione.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Le foto della notte a casa della conduttrice

Dopo le foto delle vacanze passate tra la Sardegna e Milano al fianco di Giovanni Angiolini pare che per la conduttrice sia arrivato il momento di tornare dal marito. A rivelare l'indiscrezione è Chi. «Dopo un'estate che ha visto coppie celebri dirsi addio per sempre loro vanno controcorrente, si riavvicinano e approfittano del compleanno della piccola Sole per tornare a essere una famiglia felice». E se inizialmente l'imprenditore sembrava irremovibile sulla sua decisione di non "perdonare" Michelle, ora la situazione è cambiata. «Ha capito di amarla ancora e per questo avrebbe optato per darle una seconda chance».

Lui accetta, ma detta le condizioni

Ma le condizioni le detta lui stavolta. Avrebbe imposto delle regole Tomaso Trussardi, come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, alla moglie (teoricamente ex) ritrovata e da anni al centro della cronaca rosa. Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv. Il marito di Michelle Hunziker pretenderebbe concretezza dei sentimenti e un rapporto vero, dentro e fuori casa. "Divieti" che la mamma di Aurora Ramazzotti avrebbe accettato tranquillamente, pur di riavere il suo Tomaso e la sua famiglia riunita.

Cosa ha dato fastidio a Tomaso

Le foto hot con il chirurgo sardo a Tomaso non sono piaciute e neanche la presenza ormai costante di Eros Ramazzotti con tanto di bacio in diretta che ha fatto mal sperare milioni di telespettatori. Ma dopo il rifiuto iniziale, Michelle sembrerebbe essere riuscita a riconquistare suo marito, con il quale ha due figlie Sole e Celeste. Una scelta da donna saggia, ma d'altronde sta per diventare nonna la Hunziker.