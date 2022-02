Michelle Hunziker dopo la separazione: «Con Tommaso Trussardi 10 anni bellissimi, ora un nuovo inizio»

Dopo la separazione Michelle Hunziker parlerà per la prima volta in televisione a cuore aperto della fine della storia d'amore con Tomaso Trussardi. Lo farà a Verissimo, su canale 5 dove sarà ospite di Silvia Toffanin domenica 13 febbraio. «Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio» ha detto la Hunziker. «Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre».

APPROFONDIMENTI FIUMICINO In fuga l’ex Nar di Fiumicino che uccise un poliziotto: due... LA STORIA Ronn Moss, l’investimento in stile Beautiful di Ridge: una... LA TENDENZA Da Ronn Moss a Meryl Streep, Hollywood si trasferisce in Puglia:... IL PERSONAGGIO Tomaso Trussardi, porto in tv la mia passione per i motori su Motor... GOSSIP Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? «Io...

«Oggi ho l'esperienza di vita dalla mia parte»

A proposito di Eros Ramazzotti, la Hunziker ha affrontato il tema della separazione con il cantante: «Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l'esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza». La vita della conduttrice è stata costellata di successi ma anche di dolori che non hanno mai scalfito la sua voglia di andare avanti: «Non riesco ad essere arrabbiata neanche con le persone che hanno segnato il periodo in cui ero prigioniera della setta perché alla fine mi hanno dato tanto di quella che sono oggi. Ora manipolarmi è impossibile».

Nuovo Look per Michelle

Vita nuova, nuovo look. La conduttrice negli ultimi mesi si è mostrata al pubblico con un nuovo taglio di capelli: «Noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa diamo un taglio a tanti aspetti della vita. E anch'io, a un certo punto, ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me» ha detto.

Tutto pronto per "Michelle Impossible": «Ci sarà anche Eros»

Ora Michelle è pronta per una nuova avventura: «Il 16 e il 23 febbraio andrà in onda il suo primo "one woman show ' dal titolo Michelle Impossible di cui sarà ospite anche Silvia Toffanin, oltre a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi e tanti altri…». E conclude con una sorpresa: «Ci sarà anche Eros Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l'invito. Sono vent'anni che non siamo sullo stesso palco in Italia».