Michelle Hunziker cambia completamente il look: ecco il suo nuovo taglio di capelli

Cambio look per Michelle Hunziker. La svizzera più nota d'Italia, a sorpresa, ha comunicato ai fan il cambio dei capelli. Poche ore fa, in alcune stories Instagram, ha pubblicato dei video in cui spiega di essere dalla sua parrucchiera di fiducia per un nuovo taglio: «Quando sono in questa postazione e sta per arrivare un nuovo programma» scrive Michelle mostrandosi accanto ad Alessia Solidani, la sua hairstylist. E nella story successiva, l'ex moglie di Trussardi pubblica una foto in cui è sotto il phone e paragona la sua espressione alla celebre foto dello scienziato Einstein, stuzzicando la curiosità dei fan. Che look avrà scelto di fare? Stando alle sue parole, il cambio potrebbe essere dettato dall'inzio del suo nuovo programma "Michelle impossible", alla sua seconda edizione.

Ma nulla esclude che sia l'inizio di una nuova fase per lei: quella di nonna. A breve, infatti, la figlia Aurora darà alla luce il suo bebè, notizia che ha entusiasmato sia Michelle che l'ex marito Eros. Sarà per questo che fatica a dormire serenamente?

L'insonnia

Michelle Hunziker non riesce più a dormire. La showgirl svizzera ha dato il buongiorno ai follower alle 6 e 30 del mattino con una Instagram story in cui si è mostrata truccata e con i capelli ben acconciati pronta per affrontare una giornata ricca di impegni lavorativi. «Mi sono svegliata alle 4 e 20 perché il mio cervello va a mille...», spiega Michelle. Ma qual è il motivo della sua insonnia? Michelle sta vivendo un periodo frenetico e ricco di novità. Tra poche settimane, infatti, la Hunziker diventerà nonna per la prima volta di un maschietto.

Wainting for...

Nessuna conferma ancora, ma da quanto pubblica la showgirl su Instagram, è chiaro a tutti che ci sarà un secondo appuntamento: «Ho tantissime idee per lo spettacolo, non dormo più... mi sono preparata e ora sono pronta per affrontare i miei impegni lavorativi», ha concluso la Hunziker augurando ai follower una bella giornata.