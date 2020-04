Michelle Hunziker, un nuovo arrivo in casa. Ecco il cane Odino: «Tomaso lo desiderava da anni...»

Ultimo aggiornamento: 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo arrivo in casa Hunziker. Non che i cani manchino, ma dopo i barboncini toy Lilly e il figlio Leone la dimora dei coniuge Tomaso Trussardi è pronta ad accogliere un nuovo amico a quattro zampe, il piccolo Odino.Michelle ha presentato il cucciolo dal suo account Instagram. Ad una foto di Odino segue una didascalia in cui si capisce che il cucciolo è arrivato per volere del consorte Tomaso: “Erano anni -. Ha scritto suInstagram - che Tomaso desiderava un levrierino....eccolo qui....Il nuovo Bebè di casa....siamo tutti innamorati di lui!!! Compresi Lilly e leone❤️❤️❤️ si chiama ODINO perché era l’unico della cucciolata con un codino storto❤️❤️❤️ @therealtrussardigram #puppy #odino #family #love”. Tomaos infatti ha poi condiviso lo stesso scatto con una più scherzosa “Odino is in da house... #piccololevrieroitaliano”.La gioia per il cucciolo è grande e Michelle poi nelle storie ha condiviso alcuni video in cui Odino iniziava a fare la conoscenza del fratello maggiore Leone…