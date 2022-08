Michelle Hunziker incinta di Giovanni Angiolini? Rumors sulla gravidanza, e loro non smentiscono

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono sempre più affiatati. La showgirl svizzera e l'aitante medico sono inseparabili e si godono la prima estate insieme, ma il Gossip, si sa, non va mai in ferie e i rumors sulla coppia si fanno sempre più insistenti: Michelle è in dolce attesa? La domanda trova sempre più conferme e i fan aspettano trepidanti l'ufficialità.

Il sospetto non smentito

La relazione tra i due è sempre più seria. Che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stiano insieme, non è più un segreto. Da quando la loro love story è diventata di dominio pubblico, i due non hanno fatto più niente per tenerla segreta. Si fotografano negli stessi luoghi, sulle stesse spiagge o sulla stessa barca. Manca soltanto la foto ufficiale di coppia sui loro profili Instagram. Ma adesso c’è un segreto molto più interessante che sta facendo mormorare i fan della showgirl. Si diceva che Michelle e l’aitante Giovanni non si perdono di vista un secondo. Da giorni lei è in Sardegna, dove lui dimora e lavora. Pare proprio che la passione sia travolgente. Da poche ore lui è in ferie e potrà dedicarsi interamente alla showgirl svizzera che, nei giorni scorsi, come ha rivelato il magazine Chi, è stata sorpresa assieme alla figlia Aurora Ramazzotti in farmacia, intenta a comprare un test di gravidanza. Così è scattato il giallo: per chi era l’esame? Per mamma Michelle oppure per la figlia? Una notizia che finora nessuna delle due ha smentito, dando ai rumors ulteriore forza.

Michelle e Giovanni attendono un figlio?

Sebbene aver acquistato un test di gravidanza non significhi essere incinta e, ammesso e non concesso che il test fosse per una delle due, il fatto che nessuna delle due abbia smentito la fake news accresce i dubbi dei fan. Solitamente sia Michelle Hunziker che sua figlia Aurora, quando vengono investite da una fake news si precipitano a smentirla. In questo caso nessuna delle due lo ha fatto perché si è creato un gioco diabolico che impedisce a entrambe di farlo: entrambe non possono smentire sennò si capirebbe che ha effettuato il test di gravidanza. Ma il dubbio che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, vinti dalla passione, siano in dolce attesa è sempre più concreto. Chissà che i due a breve non diano insieme la dolce notizia...