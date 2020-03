Michelle Hunziker allarga la famiglia: «Con Tomaso non prendo precauzioni, lascio fare alla natura»

Per Michelle Hunziker tre figlie non sono abbastanza, ma ha intenzione di allargare la famiglia. Michelle infatti è mamma di Aurora, nata dal suo passato matrimonio con Eros Ramazzotti e Celeste e Sole, figlie della showgirl e del rampollo della maison Trussardi, Tomaso.

Sulla sua vita intima infatti la showgirl elvetica, ospite di Piero Chiambretti a “La repubblica delle donne”, ha fatto sapere: “Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci? Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli, puoi essere mamme o papà di ogni creatura”.



Ultimo aggiornamento: 17:12

Dopo la nascita di Sole è tornata subito in tv “Allattavo a casa, poi mi tiravo il latte, poi venivo a lavorare e tornavo ad allattare la sera. Ma ogni donna ha i suoi tempi, non volevo insegnare nulla a nessuno, stavo da Dio e sono tornata a lavorare”Con aurora ormai fidanzata ufficialmente di Goffredo Cerza, è pronta a diventare nonna: “Pensate che bello diventare nonna ora. Dicono tutti che i nipoti sono la cosa più bella al mondo”.