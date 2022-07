Michelle Hunziker, annuncio a sorpresa su Instagram: «La famiglia si allarga»

Michelle Hunziker sorprende il web. Su Instagram arriva il lieto annuncio: «La famiglia si allarga». Ma nonostante in molti abbiano subito pensato a Giovanni Angiolini e alla loro love story, non si tratta di un bebè. Tra il dottore e la showgirl svizzera, infatti, le cose vanno alla grande, come testimoniano gli scatti delle loro continue effusioni bollenti, ma non è ancora tempo per un piccolo erede. E Michelle nelle sue Instagram Stories spiega subito l'arcano: in famiglia è arrivata Lilly Junior, il nuovo cagnolino che terrà compagnia a tutti e in particolar modo alle figlie Sole e Celeste.

La famiglia allargata

Dopo aver presentato ufficialmente il nuovo fidanzato, Giovanni Angiolini, alle sue figlie minori è tempo di portare un po' di allegria e felicità in casa Angiolini-Hunziker. E così la famiglia si allarga con un piccolo barboncino. Michelle Hunziker, tra un bacio infuocato e l’altro, ha trovato anche il tempo di adottare un nuovo cagnolino.

«È arrivata Lilly junior», ha scritto nelle Instagram Stories postando una foto della zampetta della nuova arrivata. Proprio un anno fa la Hunziker aveva dato l’addio alla sua barboncino color Albicocca Lilly. «Amore puro, perpetuo e incondizionato», aveva definito così il loro rapporto durato 11 anni. Venuta a mancare la cagnolina accanto a Michelle e le figlie era rimasto Leone, un altro esemplare di barboncino figlio proprio di Lilly.

Evidentemente in casa Hunziker, però, la mancanza di cani si faceva sentire un po’, anche perché dopo la separazione Tomaso Trussardi ha deciso di tenere con sé l’altro cagnolino di casa, Odino, un cucciolo di levriero. Così Michelle, da sempre grande amante degli animali ha deciso di far crescere la sua famiglia di canini adottando Lilly Junior, a cui ha dato il nome dell’amata cagnolino scomparsa.

E chissà che in futuro, poi, il lieto annuncio non arrivi anche per altro. Che sia solo un primo passo prima di vedere una new entry frutto dell'amore tra il bel medico e la showgirl?