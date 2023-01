Michelle Hunziker, la sua «domenica sera»: il video che fa impazzire i fan

Una domenica bestiale per Michelle Hunziker. Con l'ironia che la contraddistingue, la showgirl svizzera ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra ai follower come passa la domenica solitamente. E il risultato è davvero esilarante. «Vi racconto la mia domenica sera…» è la didascalia del video condiviso in cui, a partire dalle 21.30 l'ex moglie di Trussardi è sul divano e, a quasi ogni ora fino a notte fonda, cambia posa, canale, cerca un film da guardare, mangai nutella, pop corn, abbraccia l'orso di peluche per poi farci a botte. Insomma, Michelle descrive perfettamente il suo status: non trova pace.

Sorridente e solare, la "quasi" nonna, condivide spesso con i fan stralci della sua quotidianità e, anche stavolta, ha voluto farlo, dando un taglio ironica a quella che in molti vivono come una domenica invernale.

La famiglia si allarga

A breve, la figlia Aurora darà alla luce un bebè facendo diventare nonni il padre Eros e la stessa Michelle. Pochi giorni fa, la showgirl ha passato una giornata insieme alla primogenita e al suo compagno Goffredo. Il tutto ovviamente documentato su Instagram. Mentre Aurora cucina, ecco che il futuor papà Goffredo è alle prese con i mobili della camera del bebè in arrivo. «Ecco Goffo che sta montando i mobili, wow che bravo!» dice Michelle riprendendolo nelle sue stories. «E' lunga, è lunga» dice il compagno di Aurora intento a capire come unire le parti mancanti del mobile.

L'infiltrata

Ma non ci sono solo loro, c'è un ospite speciale. In una story Instagram Michelle mostra la casa di Aurora e con una vocina stridula saluta il gatto della figlia: «Ciao Saba, mi hai invitato a mangiare? eh?» dice mentre accarezza il felino. E poi passa a salutare Aurora che, col pancione, si è messa ai fornelli: «Figlia cosa mi cucini oggi?» chiede Michelle. «Sto facendo una torta salata, è in forno vediamo come uscirà e poi i fagiolini» risponde Aurora. «Madonna come son cambiati i tempi, adesso mia figlia mi cucina» continua MIchelle sorridendo. Nelle stories successive, poi, Michelle riprende la torta salata cucinata da Aurora e dice: «Wow ma questa è alta cucina» ma subito viene stroncata dalla figlia: «Alta cucina è un'offesa agli chef, diciamo che in qualche modo devo sopravvivere».