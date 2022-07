Michelle Hunziker al concerto di Salmo: «Ho pogato tutta la sera». Poi l'invito speciale per lui

Michelle Hunziker ha proprio apprezzato il concerto di Salmo a San Siro di ieri sera. Un evento che tra i tanti colpi di scena ha visto anche l'arrivo di Fedez sul palco. Ebbene, oggi la conduttrice di Striscia ha voluto dedicare alcune delle sue storie proprio al cantante, complimentandosi con lui.

APPROFONDIMENTI INSTAGRAM Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini escono allo scoperto: gli... SOCIAL Briatore, la pizza "da ricchi" promossa da Michelle... C'ERAVAMO TANTO AMATI Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme nel nuovo video, Tomaso... LE DICHIARAZIONI Aurora Ramazzotti: «Io raccomandata? Ho perso lavori proprio...

Michelle Hunziker al concerto di Salmo: «Ho pogato tutta la sera». Poi l'invito speciale

«Ieri sera al concerto a San Siro Salmo ha tirato fuori tutte le mie radici metal. Ho pogato tutta la sera, sei stato bravissimo. Lo sapevo che eri bravo però... veramente una presenza scenica e una forza incredibile. Bravissimo» ha detto Michelle Hunziker, che poco dopo ha condiviso una breve clip girata da Fabio Rovazzi in cui appare scatenatissima. Fatte queste premesse la cantante si spinge oltre e rivolge al cantante un invito davvero speciale. «Vuoi venire a Michelle Impossible?» chiede la conduttrice, che quest'anno ha debutattato con un programma tutto suo. «So che voi rapper non fate volentieri televisione, però secondo me potrebbe venire fuori una figata» ha concluso la madre di Aurora Ramazzotti, lanciando un questionario di gradimento ai propri fan. Chissà cosa ne penserà il suo pubblico e chissà, soprattutto, se Salmo raccoglierà l'invito.