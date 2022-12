Michelle Hunziker lascia i cagnolini in casa da soli (pochi minuti), quando torna rimane scioccata

Michelle Hunziker comunica con i propri follower tramite il suo profilo Instagram nel quale posta moltissime storie in cui racconta la sua vita quotidiana. L'ultima storia che ha pubblicato vede come protagonisti i suoi tre cagnolini: Leone, Odino e Lilly Junior.

La storia Instagram

Michelle Hunziker sta trascorrendo le vacanze in montagna e con lei ha portato anche i suoi tre cagnolini che non la lasciano mai. Nell'ultima storia pubblicata, la conduttrice svizzera racconta di essersi assentata due minuti e di aver quindi lasciato incustoditi i suoi amici a quattro zampe che però, non si sono comportati molto bene.

Fazzoletti sbrindellati

Michelle infatti, ha ritrovato i tre cagnolini sul divano e davanti a loro alcuni fazzoletti e pezzi di carta ridotti in brandelli. Quando la conduttrice ha finto di essere arrabbiata, i tre non hanno battuto ciglio anche se poi, dopo pochi secondi, hanno ripreso a giocare.