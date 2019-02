Michelle Hunziker cancella da Instagram il video con la servitù: «Ipocrisia senza confini»

di Emiliana Costa

Michelle Hunziker avrebbe cancellato il video con le voci dei collaboratori domestici. Il filmato è sparito dal suo profilo Instagram, mentre nelle stories è apparsa la foto di una scimmietta perplessa, accompagnata da un'eloquente didascalia: «Questa è la mia faccia stamattina quando ho letto le solite, inutili polemiche. L'iposcrisia è senza confini». Ma andiamo con ordine. Ieri, Michelle aveva postato su Instagram un video ironico in cui scendeva la scale della sua casa, immaginando di essere ancora a Sanremo. A "disturbare" i sogni della conduttrice svizzera, le voci fuori campo dei suoi collaboratori domestici che la riportavano alla realtà. «Le sue figlie l'aspettano nella vasca. Butto la pasta».avrebbe postato il video con l'intento di vendere per beneficienza l'abito indossato nel filmato. Ma alcuni follower avrebbero storto il naso, accusando la conduttrice di. «Ci manca solo 'Ciao povery'», avrebbero commentato alcuni fan. Il video ha fatto in poche ore il giro del web e stamattina è arrivata, con la rimozione del filmato. A onor del vero,postato dalla conduttrice, inviandole complimenti per la sua incursione a Sanremo. E voi come la pensate?