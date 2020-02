Michelle Hunziker, bikini da urlo alle Maldive. Bufera social: «È scappata dal coronavirus»

Michelle Hunziker, fisico mozzafiato alle Maldive. Fan: «Noi qui con l'angoscia del Coronavirus». Lei reagisce così. La conduttrice svizzera è volata in vacanza con le amiche nell'arcipelago dell'Oceano Indiano e ha immortalato l'inizio del soggiorno con uno scatto in riva al mare. Nell'immagine, Michelle Hunziker appare in tutta la sua bellezza. Fisico da sirena, strizzato in un bikini nero con laccetti rosa. La didascalia emblematica: «Relax». Immediati i commenti dei fan. «Sei bellissima, un'eterna ragazzina». E ancora: «Sei la perfezione e le ventenni mute».

Ma, come al solito, spunta anche qualche hater. «Relax da cosa? Fai ginnastica tutti i giorni, curi il corpo, hai tantissime scarpe e vestiti. Non sono gelosa, bella foto, ma non trovo coerenza», scrive una follower. E ancora: «E noi qui con l'angoscia del Coronavirus. La disuguaglianza della ricchezza». Ma c'è anche chi la difende: «In un momento così delicato, ci vuole un po' di leggerezza». Al momento, Michelle Hunziker non avrebbe risposto ai commenti. Staremo a vedere.

