Michelle Hunziker, stesso bikini 20 anni dopo: è identica

Prova bikini superata perche a distanza di vent'anni indossa il costume di jeans con cui aveva posato per la copertina di "Sorrisi e Canzoni" nel 1998 e pubblica le foto del prima e del dopo su. La conduttrice è identica e sempre in splendida forma, nonostante i due decenni trascorsi e le gravidanze.«Questo costume - si legge sul social - me l’aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa...un bellissimo ricordo perché proprio con questofacemmo la nostra primissima copertina ed è stato l’inizio di un emozionante cammino lavorativo che abbiamo fatto insieme per tanti anni ed un amicizia profonda... ho ritrovato il costume e ho “provato” a riprodurre lo scatto di Rino Petrosino qui in vacanza 20 anni dopo...»Vent'anni fa Michelle iniziava un cammino professionale che l'avrebbe portata molto lontana. Torna così a sfogliare l'album dei ricordi dopo aver postato pochi giorni fa un tenero scatto risalente a qualche anno fa, in cui è ritratta mentre tiene in braccio baby Aurora. Sembra che gli anni non siano passati. Sorpresi i fan, che l'hanno ricoperta di oltre 200mila like.