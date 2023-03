Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, dagli aborti agli insulti sessiti, le showgirl in lacrime

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, svelati i loro segreti più intimi in prima serata su Canale 5. La showgirl argentina è stata ospite della seconda puntata di Michelle Impossibile e attraverso i diari “segreti” ha raccontato, insieme alla padrona di casa Michelle, alcuni dei suoi momenti più intimi, analizzando momenti di sofferenze e di felicità.

Due conduttrici, due diari, due storie diverse ma con un unico finale: l'Italia come luogo della loro felicità. Belen ha letto i segreti più intimi del diario di Michelle e viceversa. Le due hanno ripercorso il proprio vissuto partendo dall'infanzia, arrivando al presente e al raggiungimento del loro successo. Un dialogo (più che un monologo) che ha commosso entrambe al ricordo della loro vita passata.

Belen e Michelle Hunziker in lacrime

Una svizzera e l'altra argentina, Michelle e Belen unite da un unico destino: mettere radici in Italia. Attaverso la voce di Belen, Michelle Hunziker ricorda i momenti della sua infanzia: «Non ho amici e non conosco la lingua, i compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro, mi chiamano terrona, in svizzero, ero la terrona degli svizzeri».

E con la voce della Hunziker parla Belen: «Devo andare a scuola, mi sento a disagio, tutti mi guardano, sono diversa dalle altre. Metterò dei cerotti sui capezzoli, per evitare che i miei compagni di classe mi diano fastidio».

Poi racconta del suo trasferimento in Italia: «Sono ormai tre anni che vivo qui e lavoro, vorrei aprire un conto corrente, avere un contratto d'affitto, pagare le tasse, ma non posso, perché sono clandestina e mi pagano solo in nero». Un passato non lontano da quello di Michelle: «Sono appena arrivata in Italia, non ho i documenti per restare qui, non riconoscono il mio diploma, per rimanere devo ricominciare le superiori, ho 17 anni e i miei compagni di classe ne hanno 13».

Belen in lacrime legge su Michelle Hunziker: «Nasce la mia terza figlia e sono felice. Non posso fare a meno di pensare che vorrei avere davanti a me quel medico che mi disse che non avrei mai potuto avere figli. È sera e siamo sole, le bambine dormono, spengo le luci e posso spegnere anche il sorriso. Il sorriso è l’arma per proteggere le persone che amo».

Gli aborti

Belen parla dei suoi tre aborti: «Non c’è più il battito e sento il sangue che si gela. È successo di nuovo, il dolore è enorme e ho ancora voglia di riprovarci». Poi entrambe concludono con queste parole: «Le vostre vite, le nostre vite, sono il risultato di tutte le cose che ci sono accadute. Sono anni che noi siamo riuscite a scegliere la nostra libertà e finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male. Penso che questo lo abbiate vissuto un po' tutti. Abbiamo sbagliato? Certo. Abbiamo fatto delle cose giuste, ma la vita è questa e va bene così. Voi siete quello che siete, grazie a tutto ciò, grazie a tutto questo, quindi sentitevi libere di sorridere, ripensando al vostro percorso».