«Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti comprano un test di gravidanza»: per chi è?

Il gossip non va in vacanza, si sa. E così in questa calda estate a rendere altissime le temperature c'è stata anche la nuova liason di Michelle Hunziker, che lasciatasi con Tomaso Trussardi dopo 7 anni di matrimonio e due figlie ora si mostra serena e felice al fianco di Giovanni Angiolini, il bel chirurgo diventato popolare grazie al Gf. Ha passato qualche giorno in barca in compagnia della figlia, Michelle. Con Aurora Ramazzotti la conduttrice si è concessa bagni e selfie in Sardegna, proprio lì dove risiede il suo nuovo fidanzato.

APPROFONDIMENTI LO SFOGO Aurora Ramazzotti, ancora haters: «Atti di bullismo, ogni... PERSONE Aurora Ramazzotti: «Io raccomandata? Ho perso lavori proprio... LE DICHIARAZIONI Aurora Ramazzotti: «Io raccomandata? Ho perso lavori proprio... IL CASO Michelle Hunziker e Federica Panicucci molestate, «vi ammazzo... C'ERAVAMO TANTO AMATI Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme nel nuovo video, Tomaso...

Michelle e Aurora e il test di gravidanza

Ma al rientro dalle ferie, le due donne sono state avvistate a Milano in una farmacia, intente a comprare un test di gravidanza. A lanciare la bomba è stato il settimanale di Alfonso Signorin nelle sue Chicche di Gossip. «Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?».

Il gossip

Aurora è fidanzata da diversi anni con Goffredo Cerza, e già qualche mese fa lìesperto di gossip Amedeo venza aveva sollevato il dubbio su una presunta gravidanza della figlia di michelle ed Eros Ramazzotti. Ma, con l'ironia che la contraddistingue, era stata la stessa Aurora a smentire tutto su TikTok: «No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare».

Il gossip infiamma il web, ma nessuna conferma da parte delle donne. Certo negli ultimi mesi mamma e figlia sono state molto insieme, riscoprendo un legame simbiotico. Complice probabilmente la separazione da Trussardi, Aurora non ha mollato un secondo la madre. In vacanza con loro c'era anche Goffredo, che è sempre presente e negli scatti che le due donne condividono si mostrano sempre piu' affettuose. Un rapporto ritrovato o c'è dell'altro?