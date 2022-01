Michelle Hunziker, primo compleanno senza Tomaso Trussardi in lacrime. E lui le fa gli auguri: «Donna fantastica»

Michelle Hunziker spegne oggi 45 candeline. La showgirl, nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo (Svizzera), festeggia il suo primo compleanno senza Tomaso Trussardi da quando, circa 10 anni fa, è cominciata la loro relazione. E in una storia Instagram, in cui ringrazia i follower per tutti i messaggi di auguri ricevuti, non trattiene le lacrime: «Tutto questo amore mi sta commuovendo».

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno di recente annunciato la loro separazione con un comunicato ufficiale: «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia».

Michelle Hunziker, gli auguri di Tomaso Trussardi

Nonostante la recente separazione, Tomaso Trussardi ha comunque voluto fare gli auguri pubblicamente all'ormai ex moglie. E lo fa con una storia Instagram, in cui pubblica una foto del cane di famiglia Odino insieme a Michelle: «Buon compleanno - scrive - a una donna straordinaria». Chissà se in una giornata così carica di emozioni, questo post non abbia strappato un sorriso alla conduttrice svizzera.