Michelle Hunziker e l'albero di Natale distrutto: «Mi avete sbrandellato tutto». Chi sono i colpevoli?

Per Michelle Hunziker è gia Natale... la showgirl svizzera non ha perso tempo e ha già riempito la casa di addobbi natalizi. Con chi passerà le festività la showgirl è ancora un mistero e, nel frattempo, la Hunziker dedica il suo tempo solo al lavoro e ai progetti da futura nonna. Tutto scorre a gonfie vele, eccetto per l'albero di Natale che ora appare distrutto... Ma cosa è successo?

L'albero di Natale di Michelle

Michelle Hunziker vive con i due cagnolini Odino e Lilly, che le tengono compagnia tutto il giorno. La showgirl condivide ogni giorno sui social momenti che li ritraggono insieme: «I miei cani Leone e Odino fanno parte della famiglia», ha confessato più volte la conduttrice.

Ma proprio come due membri della famiglia, anche gli animali spesso fanno dei dispetti. Pare, infatti, che la showgirl svizzera sia uscita fuori lasciando in casa i due cani e al suo ritorno ha trovato l'albero per metà distrutto. «Ma cosa avete fatto qua? Mi avete sbrandellato tutto l'albero», ha detto Michelle con tono furioso...

«Lo sapete che non si fanno queste cose», ha chiosato mostrando nel video che i due cagnolini hanno tolto tutta la finta neve dall'albero natalizio.

Non è ancora informazione resa nota e pubblica, ma pare che Michelle Hunziker sia tornata tra le braccia del suo non più ex compagno Tomaso Trussardi e a confermarlo ci ha pensato l'imprenditore che ha pubblicato sui social foto che tolgono ogni dubbio. Dai profili social della futura nonna Michelle tutto tace invece...