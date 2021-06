Michele Morrone nudo sul set, la foto rubata fa il giro del web. Lo sfogo dell'attore: «Invasa la mia privacy»

Le foto di Michele Morrone nudo escono dal set, diventano pubbliche e lui si infuria sul social. Da qualche giorno circolano in rete degli scatti rubati dal set del film Netflix “365 giorni” parte due in cui Michele Morrone compare senza veli e l’attore ha detto la sua attraverso la pagina Instagram. Durante la lavorazione uno scatto in cui appare nudo è stato diffuso su internet, diventando in poco tempo virale.

Morrone ha allora voluto dire al sua attraversale le stories di Instagram: «Come attore la tua vita diventa pubblica tuttavia, come essere umano, desidero la mia riservatezza, e sono un grande fan della riservatezza. Non va affatto bene invadere la privacy di qualcuno ed è totalmente irrispettoso» «Quello che è successo è una grandissima offesa per me. Voglio davvero ringraziare tutta la mia famiglia online per aver protestato contro tutte le mie foto private che sono trapelate mentre ero impegnato sul set a livello professionale. Quello che è successo rappresenta una grande offesa. Ragazzi, apprezzo tutto quello che avete fatto... Come sempre. Grazie... Vi amo!!».