. Ala bellissimaha voluto fare chiarezza sul perchè ha deciso di fare questa rivelazione così all'improvviso.«Chelo so da quando avevo 17 anni - racconta - Barbara l'altro giorno stavo venedo da te con i miei cagnolini, ho ricevuto una chiamata da un giornalista che mi diceva di aver saputo questa notizia e se volevo parlarne. Lo sapevamo in pochissimi, posso presupporre chi voleva farla trapelare, ma non ho prove e non voglio accusare nessuno». Mercedesz Henger vuole fare chiarezza sullae a Barbara D'Urso confessa di avere dei sospetti: «Se avrò una prova sarai tu la prima a saperlo, è un colpo basso di quelli schifosi., mi ha amato più di chiunque altro nella mia vita e voglio che questo sia chiaro a tutti. Non mi sono svegliata una mattina e ho deciso di raccontare questa cosa. Io non voglio che venga sminuito il rapporto con mio padre, è questo che mi ha spinto ad essere qui. Voglio che sia chiara questa cosa, sono stata costretta a farlo,, ho dei sospetti. Non è stata mia madre».La D'Urso chiede a Mercedesz se conosce l'identità dele se ha voglia di conoscerlo:«Io non ho la curiosità di incontrare una persona che non si è mai preoccupata di incontrarmi., l'ho sentito al telefono quando avevo 17 anni, mi ha detto 'parli malissimo l'ungherese, ho saputo che vai in Inghilterra ma io non ho soldi da darti'. Io non glieli ho mai chiesti, mio padre (Riccardo Schicchi ndr) non mi ha mai fatto mancare niente, ho ridato il telefono a mia madre e non ne ho più voluto sapere. Lui ha una famiglia in Germania, ma comunque sinceramente non lo voglio incontrare, io so qual è la mia famiglia, non voglio intromettermi in una famiglia che non mi appartiene».