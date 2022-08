«Questa è Anna, la mia mamma, la persona a cui devo tutto». Alle nove di sera Giorgia Meloni pubblica una foto su Facebook. La leader di Fratelli d’Italia sorride e abbraccia sua madre, Anna Paratore, 70 anni, con lei c’è sua sorella Arianna. Anna, scrive Meloni, «soffre di obesità da quando, più giovane, ebbe una depressione perché era rimasta senza lavoro a crescere sola due figlie. A monte c’è un problema di metabolismo molto lento, che ha portato anche me a essere obesa da ragazza, come ho avuto modo di raccontare in passato. Come l’ho combattuto io? Con lo sport».

Giorgia Meloni e l'obesità

Poi lo sfogo. «Ecco, da giorni mi sento dire che considero deviati gli obesi. Qualcuno pensa davvero, in coscienza, che io possa considerare deviata mia madre, una delle persone che amo di più al mondo, o me stessa, che con questo problema ho combattuto una vita e ne conosco perfettamente le difficoltà e i rischi?». Risponde così, Meloni, alle critiche che da giorni le piovono addosso. Da quando il profilo twitter di Fdi ha postato una foto – poi rimossa – che elenca le «devianze» da combattere con lo sport. Nella lista anche «obesità, anoressia e autolesionismo».

LA POLEMICA

Una risposta al segretario del Pd Enrico Letta, che contro la proposta della Meloni aveva lanciato l’hashtag #vivaledevianze. Il tweet di Fdi era finito al centro della bufera. Quella lista è «un oltraggio a tutte quelle persone che soffrono, che combattono, che vivono la loro vita», aveva tuonato il deputato dem Filippo Sensi. Meloni però non ci sta. E ieri ha reso pubblica una storia riservata. La storia della madre Anna. «Il tema che ho cercato di porre è: i disturbi del comportamento alimentare vanno favoriti o prevenuti? Affrontati o ignorati? E come?», spiega la leader di Fdi. «I miei avversari rispondano su questo, invece di continuare a mistificare le mie parole e i miei intenti per gettarmi odio addosso, perché non hanno argomenti. Vediamo se ne sono capaci». Il post è diventato presto virale. Tra le migliaia di commenti in molti apprezzano il gesto, «è un bel messaggio per chi vive questa condizione», altri ritornano sul post infelice del profilo social di Fdi, «scripta manent». Meloni ha parlato più volte del rapporto con sua madre. «Ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola, a lei devo tutto», aveva confessato in una recente intervista a Verissimo, «il suo giudizio è uno dei pochi che temo».