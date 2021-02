Melissa Satta a Verissimo: «Dopo Boateng voglio rifarmi una famiglia, mio figlio desidera un fratellino»

«Onestamente non ne posso più di questa situazione, come tutti. Ho avuto il Covid con mio figlio. Sono stata male, non ho mai avuto problemi fisici importanti. Una notte ho avuto 39 e mezzo di febbre, ho fatto il test e mi sono isolata. Al primo tampone mio figlio è risultato negativo, ma era disperato non voleva separarsi, ma il giorno ha avuto la febbre ed è risultato positivo, ma nonostante tutto era contento, abbiamo passato sedici giorni insieme».

Elena Santarelli a Verissimo: «Mio figlio ha sconfitto un tumore: in ospedale ho visto tanti bambini morire»

Melissa Satta racconta così la sua storia, anche la fine dell'amore con Kevin Prince Boateng: «Purtroppo è andata così, è stata la storia più importante della mia vita, adesso va meglio, ho voglia di riprendere la mia vita in mano. Ho il desiderio di rifarmi una famiglia, non vedo l'ora di fare un altro figlio, te lo dico già, ma sai che sono un po' tradizionale in queste cose, e credo molto nel matrimonio nell'unione, anche questa cosa per me è stato un dolore enorme, che sicuramente ancora dovrò superare, anche se sono passati mesi, è una cosa che ho dentro, sicuramente ce l'ha anche lui, comunque avremo sempre un legame anche per nostro figlio, è stata una storia di nove anni stupenda. La cosa che mi fa male è leggere certe notizie che parlano di ripicca e vendetta, in realtà noi siamo molto tranquilli, entrambi ci siamo prese le nostre colpe e responsabilità e basta, abbiamo deciso che era giusto così, essere sereni e ci sarà sempre Maddox a legarci. L'importante è trovare una serenità personale. Ne abbiamo parlato con Maddox, all'inizio non l'ha presa benissimo, adesso la vede come una cosa normale».

Michele Bravi a Verissimo: «Il mio ex ragazzo mi ha salvato la vita»

Lo sfogo di Melissa Satta contro il gossip: «Lavoro in televisione da quando ho diciott'anni, ho sempre rispettato il gossip, e ho imparato a proteggermi. Capisco il gossip, ma non rovinare la vita delle persone. Io accetto di essere un personaggio pubblico, e sono consapevole di quello che posso fare. Sono consapevole che possono farmi delle foto e trarre delle conclusioni, quello che non capisco sono le conclusioni che traggono quando non ci sono prove. Prendere un povero Cristo e sbatterlo così su un giornale, senza un motivo, non lo accetto. Ci sono delle famiglie, delle cose che vanno rispettate. Salutare una persona non vuol dire avere una relazione, solo perché adesso sono single. Io spero che questo 2021 mi porti qualcosa di bellissimo, perché ho voglia di ricostruirmi una famiglia. Prince è una persona meravigliosa, e continuerò a dirlo, ma Maddox mi chiede un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà. Faccio un appello, chi mi vuole prendere? La situazione è complessa, aspettiamo questa estate» scherza così Melissa Satta, consapevole che saranno molte le storie che le affibieranno fino a quando non troverà, nuovamente, il vero amore.

