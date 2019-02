«Melissa Satta si è tolta la fede». Finito il matrimonio con Kevin Prince Boateng? Ecco la verità

di Emiliana Costa

Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come riporta Gossip e tv, dalle immagini postate sulle stories e sul profiloemergerebbe proprio questo. La showgirl si trova negli studi di Radio 105 eQualche tempo fa Melissa Satta aveva dichiarato: «Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata». E forse, la scelta di togliere la fede nuziale decreterebbeBoateng si è appena trasferito in Spagna per giocare nel Barcellona e forse la distanza non avrà aiutato per cercare di recuperare il rapporto., nato il 15 aprile 2014 a Düsseldorf. Le loro nozze si sono celebrate il 25 giugno 2016 a Porto Cervo.