Melissa Satta single, passeggiata con Simona Salvemini dopo la "sorpresa" per Kevin Boateng

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prime passeggiate daperassieme all’amica di sempre Simona Salvemini. Come riportato da Leggo.it infatti da tempo per lei si parla di crisi matrimoniale col calciatore, papà del figlio Maddox e ultimamente sembra che la coppia si sia recata dall’avvocato per la separazione I due vivrebbero da tempo divisi ( oltre a non aver fatto le vacanze di Natale insieme ) e ora Kevin sarebbe pronto a cambiare maglia e ad andare a giocare in Spagna con i campioni del Barcellona. A stupire è stata la reazione di Melissa, che nelle stories del suo profilo Instagram ha postato una foto del calciatore, accompagnata dalla didascalia: “Sempre orgogliosa!”. Nel mentre, fotografata da “Divi e donna”, la Satta trascorre il tempo con i suoi amici, fra cui Simona Salvemini, già gieffina dell'edizione 2006.