Boateng dal Sassuolo al Barcellona, il gesto di Melissa Satta spiazza tutti

lascia il Sassuolo e approda al: una mossa di calciomercato che ha sorpreso i più, eppure dopo le buone prestazioni dello scorso anno al Las Palmas, il centrocampista ghanese ha convinto i 'blaugrana' a ingaggiarlo, in prestito con diritto di riscatto. Quello che stupisce ancora di più, però, è la reazione disui social, dopo la fine della relazione tra i due coniugi.La coppia 'Satteng' è scoppiata, come vi aveva rivelato anche Leggo qualche giorno fa, e forse anche per questoavrebbe deciso di lasciare l'Italia a cuor leggero. Resta comunque il fatto che, a 31 anni, è difficile rifiutare il, specialmente quando il culmine della carriera, raggiunto da KPB con la maglia del Milan, sembrava ormai parte del passato.La decisione di trasferirsi al Barcellona, da un certo punto di vista, può essere anche vista come un attestato di stima da parte di Boateng nei confronti di Melissa. Evidentemente, il calciatore ha deciso di partire, fiducioso del fatto che, con la mamma, il figlio Maddox starà senz'altro bene. Nonostante la possibile separazione, quindi,restano in ottimi rapporti e si stimano a vicenda: lo dimostra anche il fatto che, su Instagram Stories, l'ex velina ha pubblicato la prima foto di Kevin-Prince all'arrivo a. E lo ha fatto con un commento semplice ma efficace: «Sempre orgogliosa».