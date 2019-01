Melissa Satta e Boateng vicini alla separazione: lei è andata dall'avvocato

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbero pronti alla separazione: a dare la notizia è la rivista Oggi, dopo che da settimane si rincorrevano le voci di una profonda crisi di coppia. Secondo la rivista, l'ex velina si sarebbe rivolta ad un avvocato suo amico con l'intenzione condivisa dal calciatore, di tutelare il più possibile il figlio Maddox.



Dopo aver passato le vacanze divisi, ormai non ci sarebbero più dubbi: Melissa e Boateng non stanno più insieme. La coppia si era sposata il 25 giugno 2016. Quando erano iniziate a circolare le voci di una rottura, era stata proprio la Satta a mettere a tacere i rumors, affermando che finché avrebbe avuto la fede al dito allora ciò significava che era ancora una donna sposata. Sebbene né Melissa né Kevin Prince abbiano confermato le voci della separazione, Oggi pare dare per certa la notizia.

