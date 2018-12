Satta e Boateng si sono lasciati? Lui sui social canta "No Love"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che la storia trasia arrivata al capolinea sembra essere sempre più probabile come ipotesi. Non solo i due non si vedono insieme sui social ormai da diverso tempo, non solo hanno trascorso il Natale separati, ma anche Boateng, che a lungo aveva mantenuto un basso profilo, pare inviare un messaggio molto chiaro. Il calciatore, postando in rete il video.Casualità? Potrebbe anche darsi, ma certo nella coppia pare ci sia una forte crisi. Il settimanale Chi ha parlato di problemi legati alla lontananza: lui vive a Modena, per impegni sportivi, lei a Milano. Pare inoltre che il calciatore si sia risentito con la ex moglie, per cercare di riconciliare i rapporti tra di loro, soprattutto per il bene del figlio. Intanto Prince ha cantato "no love", di Memphis Depay, calciatore e cantante olandese di origine ghanese che proprio ieri ha visto uscire il suo singolo. Casualità? Oppure un chiaro messaggio?