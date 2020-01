Meghan Markle, spunta un video di quattro anni fa: «Ecco che persona è realmente»

«Non dimenticate cosa ha fatto Meghan Markle in tutti questi anni. Ecco che genere di persona è realmente». Inizia con questa descrizione un video, diventato piuttosto virale sui social negli ultimi giorni, che immortala l'attuale duchessa di Sussex quando ancora non aveva conosciuto il principe Harry. E non si tratta dell'unica difesa nei confronti dell'ex attrice che, insieme al marito, sta cercando di rendersi indipendente e allontanarsi dalla famiglia reale britannica.

Kate Middleton, la regina Elisabetta le fa il regalo più grande: «Sfregio a Meghan Markle»

Di fronte alle tante critiche, negli ultimi giorni molti fan di Meghan Markle stanno cercando di difendere l'ex attrice. Nelle ultime ore, sta riscuotendo un certo successo un video risalente al marzo 2016, quando Meghan era ancora una delle stelle della serie tv Suits (il primo incontro con Harry sarebbe giunto solo qualche mese dopo) ed era stata ospite della conduttrice tv Donna Freydkin. Il tema dell'intervista erano i social network, con Meghan Markle che li aveva definiti così: «Sono un modo eccellente per far connettere le persone». Pochi istanti dopo, l'allora attrice aveva anche indicato una giovanissima fan, Emily, tra il pubblico in studio: «La conosco proprio grazie a Twitter e so che sarebbe venuta qui perché lo aveva scritto sui social. So che è una persona straordinaria, che andrà a fare volontariato in Costa Rica perché è stata ispirata da quello che ho fatto io per l'Onu». Come se non bastasse, Meghan si era poi rivolta direttamente a Emily: «Ti ho scritto una lettera, ce l'ho qui con me!».



dont forget meghan did this.

this is the kind of person she is pic.twitter.com/Izqgp9Z95T — michelle (@ddarveyy) January 12, 2020

A quel punto, tra Meghan Markle e la sua giovane fan scatta un abbraccio in diretta, con il reciproco scambio di lettere: anche Emily, infatti, aveva scritto qualcosa per la sua beniamina. La conversazione tra le due, però, doveva essere rimandata al termine dell'intervista. Un fuoriprogramma davvero emozionante, che a distanza di quasi quattro anni è diventato virale: il filmato, su Twitter, ha superato i 440mila 'like' in meno di quattro giorni. Oggi Emily ricorda così quel giorno: «Nessuna persona mi ha ispirato tanto quanto Meghan, io ero una delle sue più grandi fan e lei se ne era accorta sui social. Non sono però l'unica a cui Meghan ha riservato tanta attenzione e di fronte all'odio che la sta travolgendo in questi giorni ci tengo a sottolineare che persona autentica, affettuosa e appassionata sia».

Nelle stesse ore, un altro filmato è stato pubblicato su Twitter a difesa di Meghan Markle. Il video è più recente e risale al periodo successivo al 'Royal Wedding' con il principe Harry: la duchessa di Sussex, durante un evento pubblico, si avvicina ad un'anziana donna e si intrattiene a parlare con lei, mostrando empatia, interesse e sensibilità. E di fronte agli 'haters', i fan puntualizzano: «Meghan Markle è un mostro, vero?».



meghan markle is a monster, right? pic.twitter.com/OHYuAny77z — L (@duchessmeghn) January 14, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA