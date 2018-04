© RIPRODUZIONE RISERVATA

Germaine Greer, giornalista australiana e celebre femminista, ha rilasciato un'intervista sulla Famiglia Reale e sull'ormai vicinissimo matrimonio del 19 maggio tra il principe Harry e l'attrice statunitense Meghan Markle: secondo la Greer, Meghan non riuscirà a sopportare a lungo la noia e la rigidità caratteristiche della vita di coppia insieme ad un membro della Royal Family, e «scapperà come è scappata dal suo primo matrimonio».Secondo la giornalista, quindi, non ci sarebbero grandi possibilità per la storia tra Meghan e Harry, ma non ci sono dubbi sul come sia nata: «Perché una donna nata in povertà dovrebbe voler sposare un uomo che vale 53milioni di sterline? Non riesco proprio a immaginarmi un motivo», ha commentato sarcasticamente la Greer.Per entrare a far parte della Famiglia Reale, Meghan dovrà rinunciare alla propria cittadinanza statunitense e alla carriera di attrice. Prendere la cittadinanza inglese, comunque, richiederà diverso tempo, quindi per il momento Meghan potrà continuare ad avere quella statunitense.