Meghan Markle, sgarbo reale a Kate e William per il compleanno del duca di Cambridge

di Emiliana Costa

LONDRA - Kate Middleton e William, lo sgarbo di Meghan Markle e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi: «È tuo fratello». Non si placano le voci di una presunta frattura tra gli ex "Fab Four", i meravigliosi quattro cognati che lo scorso anno hanno fatto sognare i sudditi di sua maestà e non solo. Da settimane si rincorrono rumors riguardanti presunte divergenze tra i fratelli e rispettive moglie e adesso l'ennesima novità. Ieri, 21 giugno, è stato il compleanno del principe William.

Famiglia reale e sudditi hanno inviato auguri e saluti al papà di George, Charlotte e Louis. Tra i messaggi arrivati su Instagram, anche quello dei duchi di Sussex. Che però avrebbe fatto storcere il naso ai fan dei Cambridge.e il principe Harry avevano creato un post ad hoc sul loro account Instagram per inviare loro i migliori auguri. Per il compleanno di William, invece, non solo non hanno condiviso nessuna foto, ma hanno commentato il post di compleanno sull'account Kensington Royal (quello di Kate e William) con una frase giudicata «gelida» dai sudditi di sua maestà: «Buon compleanno al duca di Cambridge». Senza neanche un'emoticon o un punto esclamativo. Com'era avvenuto con i piccoli Louis e Charlotte.A questo punto, i fan die William sono partiti all'attacco. «È tuo fratello - hanno commentato - c'è bisogno di essere così formali?». E ancora: «Wow, che auguri sentiti». Solo qualche giorno fa, la notizia della "fuga" dei Sussex dalla Royal Foundation. Frattura definitiva? Staremo a vedere.