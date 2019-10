Meghan Markle: «Harry? Mi dissero di non sposarlo». L'intervista che fa discutere l'Inghilterra

In a clip for a new documentary, #Meghan #Markle emotionally opened up about the struggles of being in the spotlight while becoming a mom.

Gli amici britannici, consapevoli del girone in cui sarebbe stata catapultata, le avevano sconsigliato di sposarsi con il principe. Inveceha seguito il suo cuore, con tutto quello che questo ha comportato. In un passaggio della doppia intervista in coppia con il consorte, la Duchessa diha rivelato che in molti, prima del matrimonio, l'avevano avvertita: i tabloid ti distruggeranno, proprio come hanno fatto con. E, nonostante nel complesso la Markle si è detta «felice» della sua scelta, le sue parole fanno l'eco proprio a quelle che nel 1995 pronunciò la compianta Lady D ai microfoni della Bbc: «Esisto, ma non vivo». Il dolore mostrato dalla consorte reale ha fatto breccia nel cuore del popolo britannico: l'hashtagè subito diventato trending topic su Twitter.La duchessa, ai microfoni di ITV, intervistata dacome parte del documentario sul suo viaggio ininsieme al marito, ha dichiarato di aver dovuto sopportare continue pressioni da parte delle testate scandalistiche d'oltre Manica. Circostanza che le ha causato non poco dolore, soprattutto durante la gravidanza del piccolo. Adesso, l'unica cosa che desidererebbe è che la gente capisce che lei e Harry sono «una coppia che si ama. Io amo mio marito e mio figlio Archie e questo basta».«Gli amici inglesi mi dissero subito: È una cosa bellissima, ma non dovresti sposarlo. Perché se lo farai i giornali inglesi ti distruggeranno la vita», ha detto la Markle, aggiugendo che «In un modo molto ingenuo, io risposi così: “Sono americana, a noi non succedono queste cose. Non ha senso”. Non avevo capito che avevano ragione loro. Da allora è stato molto complicato».