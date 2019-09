Meghan Markle a New York, haters scatenati: «Ha snobbato la regina per portare male a Serena Williams»

Meghan Markle

principe Harry

regina Elisabetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e ildisertano un invito ufficiale dellae finiscono nel mirino degli haters. A farne le spese è soprattutto la discussa duchessa di Sussex, che aveva declinato l'invito della sovrana nel castello dicon una scusa ufficiale smentita poi dai fatti.avevano già informato ladi non poter essere presenti a Balmoral, in Scozia, per via di: 'Baby Sussex', infatti, è considerato ancora troppo piccolo dai genitori per poter viaggiare. Eppure, solo qualche settimana prima, il bambino era volato a Ibiza insieme ai genitori. Una decisione, quella di, che aveva fatto storcere il naso a molti dei cittadini britannici più devoti alla famiglia reale, compresi tanti fan della coppia.Quando poiè apparsa sugli spalti della finale femminile degli, per sostenere la carissima amica, molti dei detrattori sono letteralmente esplosi. I pochi mesi di vita di Archie sono apparsi a molti una scusa e non un buon motivo per disertare un raduno tra i più importanti di casa Windsor. Come se non bastasse, la tennista statunitense nella finalissima in casa è stata battuta da, oltretutto proveniente dai vicini e rivali del Canada: allo smacco per la famiglia reale britannica, si è aggiunto quello per gli Stati Uniti. Un episodio, questo, che ha scatenato tante polemiche, come riporta anche il Daily Express Sul web non sono mancati attacchi e critiche, alcuni dei quali di pessimo gusto. C'è infatti chi ha fatto notare che, per la seconda volta consecutiva,ha perso la finale di un torneo davanti all'amica, seduta in tribuna a fare il tifo per lei. Nel luglio scorso, infatti, la tennista statunitense era stata sconfitta, sempre in finale, nel torneo di Wimbledon, dalla rumena Simona Halep. Anche l'anno scorso, seppur non in finale, Serena Williams era stata eliminata a Wimbledon, alla presenza dell'amica Meghan, dalla tedesca Angelique Kerber.«Non solo ha mentito alla regina disertando il suo invito, ma ha anche portato male ancora una volta a», hanno scritto in molti. Accuse crudeli, gratuite e fuori luogo, che mostrano chiaramente come gli haters si stiano accanendo non poco sulla duchessa di Sussex. Secondo un recente sondaggio,al momento è solo sesta nella classifica dei reali più amati dai sudditi in Gran Bretagna: se la moglie di Harry ha intenzione di migliorare la propria posizione, dovrà rinunciare a comportamenti simili, che però non giustificano in alcun modo i tanti attacchi gratuiti, spesso basati sulla misoginia e sull'odio razziale.