Natale con la famiglia reale, fidanzamento da stella del cinema e matrimonio al castello di Windsor: Meghan Markle è entrata a gamba tesa a Buckingham Palace e sembra abbia già conquistato anche l'ingombrante nonna del fidanzato Harry. Come sottolinea The Sun, la foto dei due fidanzatini troneggia nello studio della Regina Elisabetta dove le telecamere sono entrate come ogni anno per il discorso di Natale alla nazione.Nelle cornici sulla scrivania della sovrana anche gli scatti del matrimonio con Filippo, dei nipotini George e Charlotte e perfino di Carlo e Camilla. I grandi assenti? William e Kate, che non compaiono nemmeno per sbaglio. Un'"esclusione", probabilmente non intenzionale, che non è sfuggita al Sun e ad altri tabloid. Che la coppia reale sia già stata soppiantata da Harry e Meghan nel cuore della nonna?