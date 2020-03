Meghan Markle e il principe Harry, alla messa della domenica il primo faccia a faccia con la Regina

Meghan Markle e il principe Harry hanno incontrato la Regina Elisabetta unendosi a lei per la messa della domenica alla Royal Chapel di Windsor. Hanno incrociato il suo sguardo insieme e per la prima volta da quando hanno annunciato il trasloco nel Nord America. La 'Megxit' diventerà effettiva a fine mese e la coppia è ancora sotto le luci dei riflettori. Ultimi impegni reali e poi il Canada.





Come ricorda il Telegraph , i duchi di Sussex si sono uniti alla sovrana 93enne ieri pomeriggio. La coppia è stata fotografata raggiante e sorridente mentre arrivava alla cappella. È la prima volta che la regina incontra l'ex attrice dopo l'annuncio bomba della fuga dal Regno Unito.



Il principe Harry, con giacca e cravatta, ha guidato sua moglie fino all'ingresso. Meghan indossava un abito nero Givenchy. La sera prima avevano partecipato al Mountbatten Festival of Music alla Royal Albert Hall di Londra. «È stato un gesto carino invitarli in chiesa», ha dichiarato una fonte alla rivista People. «La Regina ha dimostrato che suo nipote e sua moglie fanno parte della famiglia e saranno sempre membri molto amati».



Harry ha visto sua nonna diverse volte nelle ultime settimane e ha presenziato a un incontro che ha stabilito le regole della Megxit. I paparazzi aspettavano con ansia il momento del faccia a faccia con Meghan.

La coppia, inoltre, si unirà ad altri reali anche oggi per il Commonwealth Day nell'Abbazia di Westminster. Unico grande assente: il principe Andrea, coinvolto in un brutto scandalo di pedofilia.